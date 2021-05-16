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Стрихарский рассказал о результатах работы Волынской региональной платформы

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Волынская область, Воскресенье 16 мая 2021 11:37
Стрихарский рассказал о результатах работы Волынской региональной платформы Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Украина

Завершилась работа Волынской региональной платформы по актуальным вопросам становления органов местного самоуправления в условиях нового административно-территориального устройства с участием народных депутатов из Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", член профильного комитета Андрей Стрихарский в комментарии РБК-Украина.

"В рамках Волынской региональной платформы обсудили проблемные вопросы развития эффективного местного самоуправления, а также практические аспекты формирования способных территориальных общин", - заявил Стрихарский.

По его словам, во время визита на Волынь они с коллегами посетили объекты крупного строительства в Турийской общине - общеобразовательную школу I-III ступеней, где учится около 400 детей.

"На этот объект было выделено 20 миллионов гривен, на которые сделано утепление фасада школы, новые перекрытия крыши, проведено благоустройство, построены спортивные площадка и новое футбольное поле с искусственным покрытием. Также побывали на втором объекте - местной гимназии, где учится более 600 детей. И на этот объект также предусмотрено 20 миллионов гривен и он уже зарегистрирован на платформе Государственного фонда регионального развития. Делаем все для создания лучших условий для обучения наших детей. Программа "Большая стройка" направлена на строительство школ, больниц и развитие качественной инфраструктуры в каждом уголке Украины для повышения уровня жизни каждого украинца", - добавил Андрей Стрихарский.

Вместе с коллегами по нашему профильному Комитету по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления,...

Posted by Андрей Стрихарский on Saturday, May 15, 2021

В рамках рабочего визита политик также посетил фермерское хозяйство "Перлина Турии", где ознакомился с крупным животноводческим комплексом с современными методами ведения молочного хозяйства.

"С уверенностью можно сказать, что это фермерское хозяйство является образцовым для аграрного сектора нашего государства", - подчеркнул Стрихарский

Напомним, ранее Стрихарский сообщал, что в селе Вербовка Черкасской области открыли амбулаторию общей практики семейной медицины. Новое здание отвечает всем современным требованиям.

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