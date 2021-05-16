Стріхарський розповів про результати роботи Волинської регіональної платформи

Завершилась робота Волинської регіональної платформи щодо актуальних питань становлення органів місцевого самоврядування в умовах нового адміністративно-територіального устрою за участі народних депутатів із комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", член профільного комітету Андрій Стріхарський у коментарі РБК-Україна.

"В рамках Волинської регіональної платформи обговорили проблемні питання розвитку ефективного місцевого самоврядування, а також практичні аспекти формування спроможних територіальних громад", - заявив Стріхарський.

За його словами, під час візиту на Волинь вони з колегами відвідали об’єкти Великого будівництва в Турійській громаді - загальноосвітню школу I-III ступенів, де навчається близько 400 дітей.

"На цей об’єкт було виділено 20 мільйонів гривень, на які зроблено утеплення фасаду школи, нові перекриття даху, проведено благоустрій, побудовані спортивні майданчик та нове футбольне поле зі штучним покриттям. Також побували на другому об’єкті - місцевій гімназії, де навчається понад 600 дітей. І на цей об’єкт також передбачено 20 мільйонів гривень і він вже зареєстрований на платформі Державного фонду регіонального розвитку. Робимо все задля створення найкращих умов для навчання наших дітей. Програма "Велике будівництво" направлена на будівництво шкіл, лікарень і розбудову якісної інфраструктури в кожному куточку України для підвищення рівня життя кожного українця", - додав Андрій Стріхарський.

Разом із колегами по нашому профільному Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,... Posted by Андрій Стріхарський on Saturday, May 15, 2021

В рамках робочого візиту політик також відвідав фермерське господарство "Перлина Турії", де ознайомився з великим тваринницьким комплексом із сучасними методами ведення молочного господарства.

"З впевненістю можна сказати, що це фермерське господарство є взірцевим для аграрного сектору нашої держави", - підкреслив Стріхарський