UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стріхарський передав військовим Корсунь-Шевченківського автомобілі та медикаменти

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Сергей Новиков

Народний депутат Андрій Стріхарський відвідав свій округ і в місті Корсунь-Шевченківський передав військовим автомобілі та медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.

Автомобіль для військових потреб, а також медикаменти було передано заступнику командира окремого стрілецького батальйону з озброєння Сергію Мельнику.

Також в Гуманітарному ХАБі міста Городище ще один автомобіль та партію медикаментів для своїх побратимів отримав командир новоствореного 404 окремого стрілецького батальйону підполковник Войтенко Вадим Іванович.

На заході були присутні народні депутати, представники місцевої влади, військові та підприємці.

"Сьогодні в ході планової поїздки по округу, мав честь разом з благодійним фондом "Злагода життя", що зареєстрований у місті Городище Черкаської області, передати автомобілі та медикаменти для потреб ЗСУ", - повідомив нардеп.

Упродовж зустрічі з командирами відбулось обговорення питань, які наразі турбують військовослужбовців і можливості їх вирішення, шляхом внесення змін до діючих нормативно-правових актів або ж прийняттям нових.

"Ми відчуваємо надійний захист з боку наших військових, тому вкрай важливо, щоб і вони відчували нашу підтримку", - додав Стріхарський.

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій Стріхарський передав командуванню військової частини А4553 позашляховик KIA Sorento.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій СтріхарськийЗбройні сили України