Стрихарский передал военным Корсунь-Шевченковского автомобили и медикаменты

Автомобиль для военных нужд, а также медикаменты был передан заместителю командира отдельного стрелкового батальона по вооружению Сергею Мельнику.

Также в Гуманитарном ХАБе города Городище еще один автомобиль и партию медикаментов для своих собратьев получил командир вновь 404 отдельного стрелкового батальона подполковник Войтенко Вадим Иванович.

На мероприятии присутствовали народные депутаты, представители местных властей, военные и предприниматели.

"Сегодня в ходе плановой поездки по округу имел честь вместе с благотворительным фондом "Злагода життя", зарегистрированным в городе Городище Черкасской области, передать автомобили и медикаменты для нужд ВСУ", - сообщил нардеп.

В ходе встречи с командирами состоялось обсуждение вопросов, которые сейчас беспокоят военнослужащих и возможности их решения, путем внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты или принятием новых.

"Мы чувствуем надежную защиту со стороны наших военных, поэтому крайне важно, чтобы и они ощущали нашу поддержку", - добавил Стрихарский.