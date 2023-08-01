Стріхарський передав військовим на донецькому напрямку дрони DJI Mavic 3

Народний депутат Андрій Стріхарський відвідав донецький напрямок, де сьогодні боронять Україну бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка та передав військовим десять дронів DJI Mavic 3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook .

Командир бригади, герой України, полковник Микола Чумак подякував Андрію Стріхарському за квадрокоптери, за допомогою яких бійці зможуть вести розвідку, виявляти ворога і координувати вогонь по ньому.

З командиром бригади Стріхарський також обговорив подальшу комунікацію та потреби в необхідному обладнанні для прискорення перемоги над ворогом. Крім дронів на передовій потрібні вантажні позашляховики, які увійдуть в наступний етап допомоги.

Також Стріхарський оглянув матеріально-технічну базу та побутові умови військових. В цілому, рівень забезпечення, санітарні умови, побут та харчування на достатньому рівні, але особливо вражає високий бойовий та моральний дух в бригаді.

Разом із з в.о. міського голови Корсунь-Шевченківського Віталієм Мацюком та секретарем Черкаської обласної організації політпартії "Слуга Народу" Олексієм Пєчніковим на передову були передані дрони, а з гуманітарного хабу - харчові продукти та лікарські засоби.

Стріхарський також повідомив, що вже плануються наступні поїздки до військових: є узгоджений перелік потреб бригади, йде пошук вантажних позашляховиків та іншого обладнання.

"Від наших західних партнерів ми потребуємо більше зброї - на всіх рівнях ми постійно про це говоримо і дякуємо всім за допомогу. Але сьогодні будь-яка допомога наближає перемогу, і я вірю, що разом ми переможемо", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що Андрій Стріхарський під час робочої поїздки до Черкаської області взяв участь у молебні за Україну, який очолив предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній у храмі на честь святого першомученика архідиякона Стефана у Городищі Черкаської області.