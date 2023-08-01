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Стрихарский передал военным на донецком направлении дроны DJI Mavic 3

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Вторник 01 августа 2023 15:34
Стрихарский передал военным на донецком направлении дроны DJI Mavic 3 Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Стрихарский посетил донецкое направление, где сегодня защищают Украину бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко и передал военным десять дронов DJI Mavic 3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook .

Командир бригады, герой Украины, полковник Николай Чумак поблагодарил Андрея Стрихарского за квадрокоптеры, с помощью которых бойцы смогут вести разведку, выявлять врага и координировать огонь по нему.

С командиром бригады Стрихарский также обсудил дальнейшую коммуникацию и потребность в необходимом оборудовании для ускорения победы над врагом. Помимо дронов на передовой требуются грузовые внедорожники, которые войдут в следующий этап помощи.

Стрихарский также осмотрел материально-техническую базу и бытовые условия военных. В целом уровень обеспечения, санитарные условия, быт и питание на достаточном уровне, но особенно поражает высокий боевой и моральный дух в бригаде.

Стрихарский передал военным на донецком направлении дроны DJI Mavic 3

Вместе с и.о. городского головы Корсунь-Шевченковского Виталием Мацюком и секретарем Черкасской областной организации политпартии "Слуга народа" Алексеем Печниковым на передовую были переданы дроны, а из гуманитарного хаба - пищевые продукты и лекарственные средства.

Стрихарский также сообщил, что уже планируются следующие поездки в военные: есть согласованный перечень потребностей бригады, идет поиск грузовых внедорожников и другого оборудования.

"От наших западных партнеров мы нуждаемся в большем оружии - на всех уровнях мы постоянно об этом говорим и благодарим всех за помощь. Но сегодня любая помощь приближает победу, и я верю, что вместе мы победим", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Стрихарский во время рабочей поездки в Черкасскую область принял участие в молебне за Украину, который возглавил предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в храме в честь святого первомученика архидиакона Стефана в Городище Черкасской области.

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Андрей Стрихарский
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