Стріхарський передав Мліївській громаді електрокардіограф та ліки для пацієнтів медзакладу

За його словами, на території громади мешкає понад 7 тисяч громадян, багато з них люди похилого віку. Електрокардіограф - необхідне обладнання для проведення досліджень серцево-судинної системи на найвищому рівні.

Також до Мліївської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №1 було передано медичні матраци для лежачих хворих, пледи, антисептичні та жарознижувальні засоби, знеболювальні препарати, вітамінні комплекси, ліки проти артеріального тиску та багато інших медикаментів.

На події були присутні представники місцевої влади, лікарі та мешканці громади. Стріхарський поспілкувався з людьми, розповів про останні законодавчі ініціативи, ситуацію на фронті, переможний настрій та оптимізм депутатського корпусу.

Також він визначив подальші кроки по допомозі своєму округу в Черкаській області та всім громадам, що входять в нього.

"Міць та добробут нашої країни починається з громад. Саме тут справжнє життя людей, результат роботи влади, непереможна сила та величезний потенціал розвитку для нашої країни. Вся країна бореться, наші воїни вирішують її долю на фронті, і вони мають бути впевнені, що наші громади - надійний тил. Треба, щоб тут все було гаразд", - заявив нардеп.