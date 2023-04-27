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Стрихарский передал Млиевской общине электрокардиограф и лекарства для пациентов медучреждения

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Стрихарский посетил Млиевскую объединенную территориальную общину и передал врачам современный электрокардиограф и партию медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook .

По его словам, на территории общины проживает более 7 тысяч граждан, многие из них пожилые люди. Электрокардиограф - необходимое оборудование для проведения исследований сердечно-сосудистой системы на самом высоком уровне.

Также в Млиевскую амбулаторию общей практики-семейной медицины №1 были переданы медицинские матрасы для лежачих больных, пледы, антисептические и жаропонижающие средства, обезболивающие препараты, витаминные комплексы, лекарства против артериального давления и многие другие медикаменты.

На происшествии присутствовали представители местных властей, врачи и жители общины. Стрихарский пообщался с людьми, рассказал о последних законодательных инициативах, ситуации на фронте, победном настроении и оптимизме депутатского корпуса.

Также он определил дальнейшие шаги по помощи своему округу в Черкасской области и всем входящим в него общинам.

"Мощь и благополучие нашей страны начинается с общин. Именно здесь настоящая жизнь людей, результат работы власти, непобедимая сила и огромный потенциал развития для нашей страны. Вся страна борется, наши воины решают ее судьбу на фронте, и они должны быть уверены, что наши общины - надежный тыл. Надо, чтобы здесь все было хорошо", - заявил нардеп.

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Андрей Стрихарский