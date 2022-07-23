Стріхарський передав чергову гуманітарну допомогу Черкаській області
Народний депутат Андрій Стріхарський передав чергову гуманітарну допомогу лікарням у Черкаській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.
Нардеп зазначив, що передав медичні засоби та ліки на півмільйона гривень в КНП "Шполянська лікарня" та амбулаторію Матусівської громади.
"Медичні заклади мають працювати в будь-яких умовах. Тому продовжуємо працювати та готові до будь-якого розвитку подій", - написав Стріхарський.
Також під час робочої зустрічі з міським головою та депутатами Корсунь-Шевченківського, Стріхарський наголосив на необхідності взаємодії усіх гілок влади.
"З'ясував поточні потреби військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Також підняв важливе питання екологічного стану річки Рось, яка наразі є головною локальною водною артерією. Розпочали конструктивний діалог та сподіваємось на активні кроки у вирішенні усіх порушених питань", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже мільйон отримали 4 медичні заклади.