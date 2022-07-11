Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти 1 млн гривен

Народный депутат Андрей Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти миллион получили 4 медицинских учреждения моего округа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook.
"Пытались собрать и передать самое необходимое для важнейшего обеспечения соответствующих медицинских учреждений Корсунь-Шевченковской, Селищенской, Городищенской и Ольшанской общины", - написал Стрихарский.
Напомним, ранее Стрихарский передал больницам в Черкасской области медицинское оборудование на почти 2 млн гривен.