Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже 1 млн гривень

Народний депутат Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже мільйон отримали 4 медичні заклади мого округу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.
"Намагались зібрати та передати найнеобхідніше для надважливого забезпечення відповідних медичних закладів Корсунь-Шевченківської, Селищенської, Городищенської та Вільшанської громади", - написав Стріхарський.
Нагадаємо, раніше Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медичне обладнання на майже 2 млн гривень.