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Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже 1 млн гривень

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Понеділок 11 липня 2022 19:09
Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже 1 млн гривень Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже мільйон отримали 4 медичні заклади мого округу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.

"Намагались зібрати та передати найнеобхідніше для надважливого забезпечення відповідних медичних закладів Корсунь-Шевченківської, Селищенської, Городищенської та Вільшанської громади", - написав Стріхарський.

Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже 1 млн гривеньСтріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже 1 млн гривень

Нагадаємо, раніше Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медичне обладнання на майже 2 млн гривень.

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Черкасская область Андрій Стріхарський
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