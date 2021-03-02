UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стрихарский: необходимо усовершенствовать правовое регулирование института старост

Автор: РБК-Украина

Верховная рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (№4535). По словам народного депутата и соавтора законопроекта Андрея Стрихарського, в документе предлагается усовершенствовать правовое регулирование института старост для дальнейшего его развития.

Об этом Стрихарский заявил во время выступления в парламенте.

"Как соавтор законопроекта, убежден, что в первую очередь нужно урегулировать вопросы статуса старосты и исполняющих их обязанности. Отдельно в проекте уделено внимание вопросу создания старостинских округов и возможности утверждения положений о старостах местными советами", - сказал Андрей Стрихарский.

Он также отметил, что настаивает на необходимости предоставления возможности иметь старост и в городах, не являющихся административными центрами.

"Убежден, что принятие этого законопроекта позволит сделать еще один успешный шаг в продолжении реформы децентрализации в Украине", - резюмировал Стрихарский.

Напомним, законопроект №4535 предлагает, чтобы старост утверждал местный совет по представлению главы, но только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе.

В документе также предусмотрено, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий: право совещательного голоса, право присутствовать на заседании исполкома, на сессии, представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

Ожидается, что староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Парламентместное самоуправлениестаростаАндрей Стрихарский
Читайте также
Филатов: именно местное самоуправление является путем достижения подлинной децентрализации
Корниенко назвал главные законопроекты на этой неделе
Прогноз погоды