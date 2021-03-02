Стрихарский: необходимо усовершенствовать правовое регулирование института старост

Верховная рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (№4535). По словам народного депутата и соавтора законопроекта Андрея Стрихарського , в документе предлагается усовершенствовать правовое регулирование института старост для дальнейшего его развития.

Об этом Стрихарский заявил во время выступления в парламенте.

"Как соавтор законопроекта, убежден, что в первую очередь нужно урегулировать вопросы статуса старосты и исполняющих их обязанности. Отдельно в проекте уделено внимание вопросу создания старостинских округов и возможности утверждения положений о старостах местными советами", - сказал Андрей Стрихарский.

Он также отметил, что настаивает на необходимости предоставления возможности иметь старост и в городах, не являющихся административными центрами.

"Убежден, что принятие этого законопроекта позволит сделать еще один успешный шаг в продолжении реформы децентрализации в Украине", - резюмировал Стрихарский.