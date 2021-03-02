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Стріхарський: необхідно удосконалити правове регулювання інституту старост

Автор: РБК-Україна

Верховна рада прийняла за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (№4535). За словами народного депутата та співавтора законопроекту Андрія Стріхарського, в документі пропонується удосконалити правове регулювання інституту старост задля подальшого його розвитку.

Про це Стріхарський заявив під час виступу в парламенті.

"Як співавтор законопроекту, переконаний, що в першу чергу потрібно врегулювати питання статусу старост та виконуючих їх обов’язків. Окремо в проекті приділено увагу питанню створення старостинських округів та можливості затвердження положень про старост місцевими радами", - сказав Андрій Стріхарський.

Він також зауважив, що наполягає на необхідності надання можливості мати старост і в містах, які не є адміністративними центрами.

"Переконаний, що прийняття цього законопроекту дозволить зробити ще один успішний крок у продовженні реформи децентралізації в Україні", - резюмував Стріхарський.

Нагадаємо, законопроект №4535 пропонує, щоб старост затверджувала місцева рада за поданням глави, але тільки після обов'язкового публічного обговорення усіх кандидатур в старостинському окрузі.

У документі також передбачено, що староста не входитиме до виконавчого комітету ради, але буде мати багато повноважень: право дорадчого голосу, право бути присутнім на засіданні виконкому, на сесії, представляти інтереси мешканців свого старостинського округу і брати участь у підготовці пропозицій до проекту бюджету громади.

Очікується, що староста буде звітувати не тільки перед радою громади, а й перед жителями старостинського округу.

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Новини України Парламентместное самоуправлениестаростаАндрей Стріхарський
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