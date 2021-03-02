Стріхарський: необхідно удосконалити правове регулювання інституту старост

Верховна рада прийняла за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (№4535). За словами народного депутата та співавтора законопроекту Андрія Стріхарського , в документі пропонується удосконалити правове регулювання інституту старост задля подальшого його розвитку.

Про це Стріхарський заявив під час виступу в парламенті.

"Як співавтор законопроекту, переконаний, що в першу чергу потрібно врегулювати питання статусу старост та виконуючих їх обов’язків. Окремо в проекті приділено увагу питанню створення старостинських округів та можливості затвердження положень про старост місцевими радами", - сказав Андрій Стріхарський.

Він також зауважив, що наполягає на необхідності надання можливості мати старост і в містах, які не є адміністративними центрами.

"Переконаний, що прийняття цього законопроекту дозволить зробити ще один успішний крок у продовженні реформи децентралізації в Україні", - резюмував Стріхарський.