Стрихарский назвал главные моменты реформы сферы захоронения в Украине

"Преодоление данной монополии должно быть одним из приоритетов реформирования похоронного дела и сферы ритуальных услуг в Украине. Политика децентрализации формирует благоприятный контекст для реализации давно назревшей реформы похоронного дела и ритуальных услуг в Украине", - говорит нардеп.

Стрихарский отмечает, что сейчас предоставлять ритуальные услуги могут и частные операторы, однако при условии, что будет заключен соответствующий договор с сельским председателем или коммунальной ритуальной службой, что прямо предусмотрено законодательством. В этом состоит "корень зла", из которого произрастает немало проблем в сфере захоронения.

"Ведь ритуальная служба в таком случае имеет двойной статус: она одновременно является оператором рынка и частично регулирует его, принимая решение о доступе на рынок для конкретных хозяйствующих субъектов путем заключения (или отказа в заключении) с ними договоров", - говорит он.

По словам нардепа, законопроект также предусматривает: