Стріхарський назвав головні моменти реформи сфери поховання в Україні

"Подолання даної монополії має бути одним із пріоритетів реформування похоронної справи та сфери ритуальних послуг в Україні. Політика децентралізації формує сприятливий контекст для реалізації давно назрілої реформи похоронної справи та ритуальних послуг в Україні", - каже нардеп.

Стріхарський наголошує, що зараз надавати ритуальні послуги можуть і приватні оператори, однак за умови, що буде укладено відповідний договір із сільським головою або комунальною ритуальною службою, що прямо передбачено законодавством. В цьому полягає "корінь зла", з якого виростає чимало проблем у сфері поховання.

"Адже ритуальна служба в такому разі має подвійний статус: вона одночасно є оператором ринку і частково регулює його, приймаючи рішення про доступ на ринок для конкретних суб’єктів господарювання шляхом укладення (або відмови в укладенні) з ними договорів", - каже він.

За словами нардепа законопроект також передбачає: