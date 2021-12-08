Стрихарский назвал главные моменты реформы сферы захоронения в Украине
Одна из ключевых проблем отечественной погребальной сферы состоит в чрезмерно большой роли коммунальных служб на местных рынках ритуальных услуг и их полной монополии на содержание мест захоронения. А отсюда и многочисленные злоупотребления, и коррупция, и многие другие вызовы, с которыми непременно сталкивается каждый человек, которому приходится хоронить умерших.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава подкомитета по защите инвестиций в объекты строительства Андрей Стрихарский.
"Преодоление данной монополии должно быть одним из приоритетов реформирования похоронного дела и сферы ритуальных услуг в Украине. Политика децентрализации формирует благоприятный контекст для реализации давно назревшей реформы похоронного дела и ритуальных услуг в Украине", - говорит нардеп.
Стрихарский отмечает, что сейчас предоставлять ритуальные услуги могут и частные операторы, однако при условии, что будет заключен соответствующий договор с сельским председателем или коммунальной ритуальной службой, что прямо предусмотрено законодательством. В этом состоит "корень зла", из которого произрастает немало проблем в сфере захоронения.
"Ведь ритуальная служба в таком случае имеет двойной статус: она одновременно является оператором рынка и частично регулирует его, принимая решение о доступе на рынок для конкретных хозяйствующих субъектов путем заключения (или отказа в заключении) с ними договоров", - говорит он.
По словам нардепа, законопроект также предусматривает:
- регулирование практики биозахоронения, криомации, жидкой кремации, деятельность кладбищ для экопогребения. По применению соответствующих положений законодательства в лесах, парках и других зеленых зонах часть земель может быть специально отведена для экологических видов захоронений;
- переход к декларативному принципу взаимодействия частных операторов с сельскими головами и коммунальными ритуальными службами. Чтобы предприятия не зависели от готовности заключать с ними соглашения, а лишь уведомляли органы местного самоуправления о своих намерениях работать на рынке.
- существенное уменьшение возможностей для безнаказанного разглашения работниками правоохранительных органов и медицинскими работниками за вознаграждение информации об умерших ритуальным компаниям. В частности, законопроект предусматривает установление административной ответственности за незаконное разглашение полицейскими и медиками информации об умерших;
- обеспечение потребителям доступа к информации о полном перечне поставщиков ритуальных услуг и цен на эти услуги путем аккумулирования информации о ритуальных компаниях в централизованной и открытой электронной системе (Реестр поставщиков ритуальных услуг);
- продажу муниципалитетами мест для захоронений официально (по утвержденным высоким тарифам) на "престижных" кладбищах (перечень которых будет определяться Минрегионом). Средства по результатам продаж мест на таких кладбищах будут зачисляться в местные бюджеты;
- внедрение электронных систем для резервирования, учета, распределения мест для захоронения и администрирования информации о них: Единая государственная электронная система в сфере захоронения, Единый реестр захоронений и Единый реестр ритуальных услуг.
- урегулирование процедуры похорон лиц, которые имели опасные и особо опасные инфекционные болезни, предусмотрено обеспечение ритуальных служб средствами защиты, финансирование расходов на обеспечение инфекционной защиты, запрет включения расходов на защиту от инфекционных болезней в перечень ритуальных услуг.
Как сообщалось, ранее Стрихарский заявлял, что сфера захоронения в Украине находится не в лучшем состоянии.