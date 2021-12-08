Стріхарський назвав головні моменти реформи сфери поховання в Україні
Одна з ключових проблем вітчизняної поховальної сфери полягає в надмірно великій ролі комунальних служб на місцевих ринках ритуальних послуг та в їх повній монополії на утримання місць поховання. А звідси і чисельні зловживання, і корупція, і чимало інших викликів, з якими неодмінно стикається кожна людина, якій доводиться ховати померлих.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Андрій Стріхарський.
"Подолання даної монополії має бути одним із пріоритетів реформування похоронної справи та сфери ритуальних послуг в Україні. Політика децентралізації формує сприятливий контекст для реалізації давно назрілої реформи похоронної справи та ритуальних послуг в Україні", - каже нардеп.
Стріхарський наголошує, що зараз надавати ритуальні послуги можуть і приватні оператори, однак за умови, що буде укладено відповідний договір із сільським головою або комунальною ритуальною службою, що прямо передбачено законодавством. В цьому полягає "корінь зла", з якого виростає чимало проблем у сфері поховання.
"Адже ритуальна служба в такому разі має подвійний статус: вона одночасно є оператором ринку і частково регулює його, приймаючи рішення про доступ на ринок для конкретних суб’єктів господарювання шляхом укладення (або відмови в укладенні) з ними договорів", - каже він.
За словами нардепа законопроект також передбачає:
- регулювання практики біопоховання, кріомації, рідкої кремації, діяльність кладовищ для екопоховання. Із застосування відповідних положень законодавства у лісах, парках та інших зелених зонах частина земель може бути спеціально відведена для екологічних видів поховань;
- перехід до декларативного принципу взаємодії приватних операторів із сільськими головами і комунальними ритуальними службами. Аби підприємства не залежали від готовності укладати із ними угоди, а лише повідомляли органи місцевого самоврядування про свої наміри працювати на ринку.
- істотне зменшення можливостей для безкарного розголошення працівниками правоохоронних органів та медичними працівниками за винагороду інформації про померлих ритуальним компаніям. Зокрема, законопроект передбачає встановлення адміністративної відповідальності за незаконне розголошення поліцейськими та медиками інформації про померлих;
- забезпечення споживачам доступу до інформації щодо повного переліку надавачів ритуальних послуг та цін на ці послуги шляхом акумулювання інформації про ритуальні компанії у централізованій та відкритій електронній системі (Реєстр надавачів ритуальних послуг);
- продаж місць муніципалітетами для поховань офіційно (за затвердженими високими тарифами) на "престижних" кладовищах (перелік яких визначатиметься Мінрегіоном). Кошти за результатами продажу місць на таких кладовищах зараховуватимуться до місцевих бюджетів;
- впровадження електронних систем для резервування, обліку, розподілу місць для поховання та адміністрування інформації про них: Єдина державна електронна система в сфері поховання, Єдиний реєстр поховань та Єдиний реєстр надавачів ритуальних послуг.
- врегулювання процедури щодо поховання осіб, які мали небезпечні та особливо небезпечні інфекційні хвороби, передбачено забезпечення ритуальних служб засобами захисту, фінансування витрат на забезпечення інфекційного захисту, заборону включення витрат на захист від інфекційних хвороб до переліку ритуальних послуг.
Як повідомлялося, раніше Стріхарський заявляв, що сфера поховання в Україні перебуває не в кращому стані.