Стрихарский: настаиваем на достойном увековечивании памяти погибших защитников Украины
Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о создании Национального военного мемориального кладбища (№4225). Народный депутат Андрей Стрихарский убежден, что прежде всего необходимо решить вопрос относительно правового статуса кладбища.
Об этом он заявил во время выступления в парламенте на поддержку этого законопроекта.
"Законодательная инициатива позволит детально определить особенности размещения и содержания кладбища, организацию почетных захоронений и перезахоронений на его территории борцов за независимость Украины в 20 веке, погибших военнослужащих - участников боевых действий", - отметил Андрей Стрихарский.
Депутат также подчеркнул, что совместно с коллегами по Комитету по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства этот законопроект был поддержан единогласно.
"Убежден, что обеспечение законодательных гарантий надлежащего погребения и увековечения памяти погибших защитников нашего Отечества - наш безусловный долг", - заявил Стрихарский.
Приняли сегодня в первом чтении законопроект относительно Национального военного мемориального кладбища...Posted by Андрей Стріхарський on Wednesday, March 3, 2021
Напомним, согласно закону №4225, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передачи в аренду.
Заказчиком строительства мемориального кладбища является Министерство по делам ветеранов. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.
Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища будет определять Кабинет министров.
Ранее Андрей Стрихарский заявлял, что создание такого военного мемориального кладбища и урегулирование особенностей его правового статуса на законодательном уровне позволят решить ряд организационных вопросов по увековечению памяти защитников Украины.