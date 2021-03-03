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Стрихарский: настаиваем на достойном увековечивании памяти погибших защитников Украины

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 16:33
Стрихарский: настаиваем на достойном увековечивании памяти погибших защитников Украины Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о создании Национального военного мемориального кладбища (№4225). Народный депутат Андрей Стрихарский убежден, что прежде всего необходимо решить вопрос относительно правового статуса кладбища.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте на поддержку этого законопроекта.

"Законодательная инициатива позволит детально определить особенности размещения и содержания кладбища, организацию почетных захоронений и перезахоронений на его территории борцов за независимость Украины в 20 веке, погибших военнослужащих - участников боевых действий", - отметил Андрей Стрихарский.

Депутат также подчеркнул, что совместно с коллегами по Комитету по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства этот законопроект был поддержан единогласно.

"Убежден, что обеспечение законодательных гарантий надлежащего погребения и увековечения памяти погибших защитников нашего Отечества - наш безусловный долг", - заявил Стрихарский.

Приняли сегодня в первом чтении законопроект относительно Национального военного мемориального кладбища...

Posted by Андрей Стріхарський on Wednesday, March 3, 2021

Напомним, согласно закону №4225, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передачи в аренду.

Заказчиком строительства мемориального кладбища является Министерство по делам ветеранов. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища будет определять Кабинет министров.

Ранее Андрей Стрихарский заявлял, что создание такого военного мемориального кладбища и урегулирование особенностей его правового статуса на законодательном уровне позволят решить ряд организационных вопросов по увековечению памяти защитников Украины.

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