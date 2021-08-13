Стрихарский: наша цель - чтобы в Украине росли новые чемпионы и будущие герои Олимпийских игр

В аэропорту "Борисполь" встречали последнюю группу украинских олимпийцев, которые прибыли домой после завершения Олимпийских игр в Токио. В числе спортсменов был и лидер национальной сборной по боксу и серебряный призер Олимпиады - Александр Хижняк.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Среди встречающих были президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и вице-президенты - нардеп "Слуги народа" - Андрей Стрихарский и Артем Юшков.
Кроме поздравлений, Александр Хижняк получил от руководства ФБУ автомобиль Volkswagen Touareg. Впереди его ждут еще много встреч, в том числе и с президентом Украины - Владимиром Зеленским.
Нардеп и вице-президент ФБУ Андрей Стрихарский в ходе встречи отметил, что со своей стороны будет и дальше делать максимально возможное для дальнейшего развития бокса в Украине.
По его словам, страна богата самородками и выделяется в мире особым отношением к такому виду спорта как бокс. Поэтому сегодня выделяется значительное финансирование для укрепления материально-технической базы. В частности, финансируется реконструкция национальной олимпийской базы.
"Наша цель - чтобы в Украине росли новые чемпионы и будущие герои Олимпийских игр", - резюмировал он.
Напомним, в прошлом году Стрихарским была основана Ассоциация детско-юношеского спорта с целью нахождения и воспитания талантливой спортивной молодежи. Ее деятельность полностью обеспечивается различными благотворительными фондами.