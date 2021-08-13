Стріхарський: наша мета - щоб в Україні росли нові чемпіони і майбутні герої Олімпійських ігор

Серед зустрічаючих були президент Федерації боксу України - Володимир Продивус і віце-президенти - нардеп "Слуги народу" - Андрій Стріхарський та Артем Юшков.

Окрім привітань, Олександр Хижняк отримав від керівництва ФБУ автомобіль Volkswagen Touareg. Попереду його чекають ще багато зустрічей, в тому числі і з президентом України - Володимиром Зеленським.

Нардеп і віце-президент ФБУ Андрій Стріхарський в ході зустрічі відзначив, що зі свого боку буде і далі робити максимально можливе для подальшого розвитку боксу в Україні.

За його словами, країна багата самородками і виділяється у світі особливим ставленням до такого виду спорту, як бокс. Тому сьогодні виділяється значне фінансування для зміцнення матеріально-технічної бази. Зокрема, фінансується реконструкція Національної олімпійської бази.

"Наша мета - щоб в Україні росли нові чемпіони та майбутні герої Олімпійських ігор", - резюмував він.