RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стріхарський: наша мета - щоб в Україні росли нові чемпіони і майбутні герої Олімпійських ігор

Автор: РБК-Україна

В аеропорту "Бориспіль" зустрічали останню групу українських олімпійців, які прибули додому після завершення Олімпійських ігор в Токіо. Серед спортсменів був і лідер національної збірної з боксу і срібний призер Олімпіади - Олександр Хижняк.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Серед зустрічаючих були президент Федерації боксу України - Володимир Продивус і віце-президенти - нардеп "Слуги народу" - Андрій Стріхарський та Артем Юшков.

Окрім привітань, Олександр Хижняк отримав від керівництва ФБУ автомобіль Volkswagen Touareg. Попереду його чекають ще багато зустрічей, в тому числі і з президентом України - Володимиром Зеленським.

Нардеп і віце-президент ФБУ Андрій Стріхарський в ході зустрічі відзначив, що зі свого боку буде і далі робити максимально можливе для подальшого розвитку боксу в Україні.

За його словами, країна багата самородками і виділяється у світі особливим ставленням до такого виду спорту, як бокс. Тому сьогодні виділяється значне фінансування для зміцнення матеріально-технічної бази. Зокрема, фінансується реконструкція Національної олімпійської бази.

"Наша мета - щоб в Україні росли нові чемпіони та майбутні герої Олімпійських ігор", - резюмував він.

Нагадаємо, торік Стріхарським була заснована Асоціація дитячо-юнацького спорту з метою знаходження та виховання талановитої спортивної молоді. Її діяльність повністю забезпечується різними благодійними фондами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаАндрій Стріхарський