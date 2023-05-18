Стріхарський: ми працюємо над створенням безбар’єрного простору в Україні

"Коли ми говоримо про безбар'єрність, маємо на увазі не лише доступні об’єкти, й відкриті можливості. Це все наближає нас до європейських стандартів, коли увагою та турботою охоплено кожного члена суспільства. Регіональні плани щодо включення питання безбар'єрності у майбутню післявоєнну відбудову країни та впровадження цих норм при містобудуванні є дуже важливим кроком для забезпечення інклюзивного та доступного середовища для всіх громадян. Ці плани мають передбачати створення інфраструктури та сервісів, які б забезпечували доступність для маломобільних груп людей", - заявив Андрій Стріхарський.

У межах заходу був також презентований "Довідник безбар’єрності", створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської, а також практичний посібник "Альбом безбар’єрних рішень".

Присутній на конференції голова Черкаської ОВА Ігор Табурець підписав Декларацію про підтримку Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Очільник Черкаської обласної організації "Слуга народу" та комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич також анонсував довідник, який стане у пригоді військовослужбовцям.

Стріхарський розповів про законодавчі ініціативи по впровадженню принципів безбар’єрності у містобудуванні та закликав присутніх на конференції голів громад допомагати реалізовувати цей вектор державної політики на місцях. Він навів приклади безбар'єрності в європейських містах, де давно створенні всі умови для гідного життя всіх категорій громадян, завдяки прийнятим у потрібний час рішенням та законам.

Зокрема, він розповів про конкретні законопроекти, скеровані на імплементацію принципів безбар'єрності, що будуть обговорюватися парламентом найближчим часом:

№7029 щодо спрощення управління багатоквартирними будинками (йдеться про можливість голосувати);

№5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності (про доступ до інформації для всіх категорій громадян);

№6458 щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (розв'язання проблем безбар'єрного простору у великих та маленьких містах).

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні актуальна вже зараз. Наступним кроком після перемоги стане відбудова держави. І саме на цьому етапі важливо закласти відповідний законодавчий фундамент у різних сферах, дослідити та втілити принципи безбар’єрності спільними зусиллями.