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Стрихарский: мы работаем над созданием безбарьерного пространства в Украине

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Народный депутат Андрей Стрихарский заявил, что послевоенное восстановление страны должно обязательно учитывать принципы безбарьерности - от удобных условий бытовой жизни для всех категорий граждан до беспрепятственного получения услуг, образования и работы. Но для этого нужно проделать большую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского во время региональной конференции по безбарьерности в Черкассах.

"Когда мы говорим о безбарьерности, имеем в виду не только доступные объекты, и открытые возможности. Это все приближает нас к европейским стандартам, когда вниманием и заботой охвачен каждый член общества. Региональные планы по включению вопроса безбарьерности в будущее послевоенное восстановление страны и внедрение этих норм при градостроительстве является очень важным шагом для обеспечения инклюзивной и доступной среды для всех граждан.

В рамках мероприятия был также представлен "Справочник безбарьерности", созданный по инициативе первой леди Елены Зеленской, а также практическое руководство "Альбом безбарьерных решений".

Присутствовавший на конференции глава Черкасской ОВА Игорь Табурец подписал Декларацию о поддержке Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года.

Глава Черкасской областной организации "Слуга народа" и комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич также анонсировал справочник, который пригодится военнослужащим.

Стрихарский рассказал о законодательных инициативах по внедрению принципов безбарьерности в градостроительстве и призвал присутствующих на конференции глав общин помогать реализовывать этот вектор государственной политики на местах. Он привел примеры безбарьерности в европейских городах, где давно созданы все условия для достойной жизни всех категорий граждан благодаря принятым в нужное время решениям и законам.

В частности, он рассказал о конкретных законопроектах, направленных на имплементацию принципов безбарьерности, которые будут обсуждаться парламентом в ближайшее время:

  • №7029 об упрощении управления многоквартирными домами (речь идет о возможности голосовать);
  • №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности (о доступе к информации для всех категорий граждан);
  • №6458 по комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда (решение проблем безбарьерного пространства в больших и маленьких городах).

Национальная стратегия создания безбарьерного пространства в Украине актуальна уже сейчас. Следующим шагом после победы станет восстановление государства. И именно на этом этапе важно заложить соответствующий законодательный фундамент в разных областях, исследовать и воплотить принципы безбарьерности совместными усилиями.

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Андрей Стрихарский