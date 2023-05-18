Стрихарский: мы работаем над созданием безбарьерного пространства в Украине

"Когда мы говорим о безбарьерности, имеем в виду не только доступные объекты, и открытые возможности. Это все приближает нас к европейским стандартам, когда вниманием и заботой охвачен каждый член общества. Региональные планы по включению вопроса безбарьерности в будущее послевоенное восстановление страны и внедрение этих норм при градостроительстве является очень важным шагом для обеспечения инклюзивной и доступной среды для всех граждан.

В рамках мероприятия был также представлен "Справочник безбарьерности", созданный по инициативе первой леди Елены Зеленской, а также практическое руководство "Альбом безбарьерных решений".

Присутствовавший на конференции глава Черкасской ОВА Игорь Табурец подписал Декларацию о поддержке Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года.

Глава Черкасской областной организации "Слуга народа" и комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич также анонсировал справочник, который пригодится военнослужащим.

Стрихарский рассказал о законодательных инициативах по внедрению принципов безбарьерности в градостроительстве и призвал присутствующих на конференции глав общин помогать реализовывать этот вектор государственной политики на местах. Он привел примеры безбарьерности в европейских городах, где давно созданы все условия для достойной жизни всех категорий граждан благодаря принятым в нужное время решениям и законам.

В частности, он рассказал о конкретных законопроектах, направленных на имплементацию принципов безбарьерности, которые будут обсуждаться парламентом в ближайшее время:

№7029 об упрощении управления многоквартирными домами (речь идет о возможности голосовать);

№5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности (о доступе к информации для всех категорий граждан);

№6458 по комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда (решение проблем безбарьерного пространства в больших и маленьких городах).

Национальная стратегия создания безбарьерного пространства в Украине актуальна уже сейчас. Следующим шагом после победы станет восстановление государства. И именно на этом этапе важно заложить соответствующий законодательный фундамент в разных областях, исследовать и воплотить принципы безбарьерности совместными усилиями.