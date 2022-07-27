Стрихарский: медучреждения сегодня функционируют на пределе собственных сил и возможностей

"Ежедневно учреждения системы здравоохранения функционируют на пределе собственных сил и возможностей. Ведут собственную войну за спасение человеческих жизней и судеб. И я не могу стоять в стороне, стараюсь поддерживать общины, которые возлагают на меня надежды на помощь и большую ответственность", - сообщил нардеп.

В частности, он передал медицинским учреждениям Катеринопильского района Черкасской области препараты и другие средства медицинского назначения, необходимые для неотложного оказания помощи нашим мирным пациентам и защитникам.

"Также передал местному волонтерскому центру "От сердца к сердцу" очередную партию ткани для пошива военной формы для Вооруженных сил Украины. Приближаем победу вместе", - подчеркнул Стрихарский.