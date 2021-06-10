Стрихарский: в Корсунь-Шевченковске открыто новое приемное отделение экстренной медицинской помощи

"9 июня в моем 196 округе в г. Корсунь-Шевченковском вместе с председателем Черкасской областной государственной администрации Александром Скичко и председателем Черкасской районной государственной администрации Валерией Бандурко открыли приемное отделение экстренной медицинской помощи КНП "Корсунь-Шевченковской многопрофильной больницы", - сообщил Андрей Стрихарский.

Политик также отметил, что были осмотрены отремонтированные помещения где установлена новая аппаратура, на которой можно будет проводить ультразвуковое исследование, эндоскопическое исследование, рентгенографию, компьютерную томографию.

"Открытие отремонтированного приемного отделения улучшит качество оказания медицинской помощи. Жители города и района и медики почувствуют на практике реформы, которые внедряются властями. Это обеспечит удобство, качество медицинской помощи для пациента. Достойные условия труда для медиков - это сегодня безусловный приоритет. Работаем дальше!"- резюмировал политик.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский сообщал, что в селе Вербовка Черкасской области открыли новую амбулаторию общей практики семейной медицины. Новое здание отвечает всем современным требованиям.