Стріхарський: у Корсунь-Шевченківську відкрито нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги

"9 червня в моєму 196 окрузі в м.Корсунь-Шевченківському разом із головою Черкаської обласної державної адміністрації Олександром Скічком та головою Черкаської районної державної адміністрації Валерією Бандурко відкрили приймальне відділення екстреної медичної допомоги КНП "Корсунь-Шевченківської багатопрофільної лікарні", - повідомив Андрій Стріхарський.

Політик також зазначив, що були оглянуті відремонтовані приміщення де встановлено нову апаратуру, на якій можна буде проводити ультразвукове дослідження, ендоскопічне дослідження, рентгенографію, комп'ютерну томографію.

"Відкриття відремонтованого приймального відділення поліпшить якість надання медичної допомоги. Жителі міста і району та медики відчують на практиці реформи, які впроваджуються владою. Це забезпечить зручність, якість медичної допомоги для пацієнта. Гідні умови праці для медиків - це сьогодні безумовний пріоритет. Працюємо далі!" - резюмував політик.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський повідомляв, що в селі Вербівка Черкаської області відкрили нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Нова будівля відповідає всім сучасним вимогам.