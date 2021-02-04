Стріхарський: конкурси на посади держслужби мають бути відновлені

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com /strikharskyi)

Конкурси на зайняття посад державної служби мають бути відновлені. Це є одним із міжнародних зобов’язань України щодо проведення реформи державного управління.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", один зі співавторів законопроекту №4531 Андрій Стріхарський під час засідання у Верховній раді.

"Переконаний, що проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу має бути відновлено. Розумію, що існують об’єктивні організаційні параметри, які визначають часові рамки, в які конкурси на посади державної служби можуть бути оголошені та проведені. Однак, ми також маємо міжнародні зобов’язання щодо проведення реформи державного управління, тому існує необхідність відновлення конкурсів", - заявив Андрій Стріхарський.

Протягом п’ятої сесії дев’ятого скликання обговорили та прийняли за основу 334 голосами депутатів Проект Закону України,... Posted by Андрій Стріхарський on Thursday, February 4, 2021

Також за його словами, проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" дозволить проводити конкурси, забезпечуючи рівний доступ громадян до державної служби.

"Крім того, забезпечить політичну неупередженість, законність і сприятиме довірі суспільства; сприятиме прозорості, доброчесності, ефективному та справедливому процесу відбору кандидатів і відповідно професійних державних службовців стане більше", - зазначив нардеп.

Як відомо, сьогодні народні депутати схвалили відповідний законопроект №4531. "За" проголосували 334 нардепи.

У законі прописано, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом уклали контракти про держслужбу на період дії карантину через коронавірус, оголошуються:

на посади державної служби категорії "А" - протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності документом;

на посади держслужби категорій "Б" та "В" - протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності законом.

А контракти про держслужбу на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим документом, діють до призначення на посаду чиновника за результатами конкурсу, але не більше:

для посад категорії "А" - п’яти місяців з дня набрання чинності документом;

для посад категорій "Б" та "В" - протягом одного року з дня набрання чинності цим законом.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський заявляв, що закон про всеукраїнський референдум (№ 3612), який парламент ухвалив 26 січня у другому читанні, дозволить громадянам України самостійно визначати напрямок розвитку держави шляхом електронного голосування.