Стрихарский: Дуда первым среди лидеров государств проявил готовность идти с Украиной до победного конца

Президент Польши Анджей Дуда первым среди лидеров государств выступил с трибуны украинского парламента с откровенной речью, в которой чувствовалась искренняя поддержка и реальная готовность идти с Украиной до победного конца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского в Facebook.
В целом, по его словам, во время вчерашнего пленарного заседания парламента принято:
законы №7389, 7390 - продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа;
закон №7307 - расширили перечень случаев бесплатной передачи имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса;
законы №0074, 0084, 0145, 0146 - обеспечили выход Украины из трех Соглашений СНГ и денонсировали международное соглашение с государством-агрессором;
закон №0150 - повысили энергетическую безопасность Украины;
закон №7214 с предложениями президента - запретили пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима;
закон №7200 - упростили эвакуацию детей в безопасные места до момента воссоединения с семьями;
закон №7395 - обеспечили надлежащие условия для ведения хозяйственной деятельности в сфере наружной рекламы;
закон №7313 - разрешили отказывать в регистрации лекарств, произведенных в России или Беларуси;
закон №6070-1 - возобновили ведомственную регистрацию сельхозтехники;
закон №7361 - обеспечили непрерывное функционирование системы внешнего обеспечения качества высшего образования;
закон №5876 - стимулируем развитие сферы украиноязычных аудиокниг.