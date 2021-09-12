Стрихарский: Черкасская область является сердцем и олицетворением Украины

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский посетил Корсунь-Шевченковский на День города. По его словам, вся Черкасская область является сердцем и олицетворением Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Стрихарского у Facebook .

"Есть места в Украине, которые посещаешь с большим удовольствием и потом ожидаешь новой встречи. Черкасщина сама по себе является сердцем и олицетворением Украины, но и в ней есть города и села, в которых живут древняя история, богатое культурное наследие и сам дух украинской земли", - написал Андрей Стрихарский.

Он также заверил, что приложит все усилия, чтобы поддержать позитивные изменения, которые происходят в общине Корсунь-Шевченковского, а также поддержит инициативы людей, направленные на развитие города и улучшение благосостояния его жителей.

"Десятки встреч с избирателями сегодня вселили в меня уверенность в светлое будущее, которое ожидает этот славный город", - добавил нардеп.

Есть места в Украине, которые посещаешь с большим удовольствием и потом ожидаешь новой встречи. Черкасщина сама по себе является сердцем... Posted by Андрей Стрихарский on Saturday, September 11, 2021

"Искренне желаю всем жителям Корсунь-Шевченковского семейного уюта, благополучия, крепкого здоровья! Пусть Господь оберегает наши семьи! Пусть сбываются светлые мечты, реализуются добрые планы! Пусть цветет наш город в успехах своих жителей, в радостных улыбках детей", - резюмировал Стрихарский.