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Стрихарский: Черкасская область является сердцем и олицетворением Украины

Новина українською →
Корсунь-Шевченковский, Воскресенье 12 сентября 2021 13:56
Стрихарский: Черкасская область является сердцем и олицетворением Украины Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский посетил Корсунь-Шевченковский на День города. По его словам, вся Черкасская область является сердцем и олицетворением Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Стрихарского у Facebook.

"Есть места в Украине, которые посещаешь с большим удовольствием и потом ожидаешь новой встречи. Черкасщина сама по себе является сердцем и олицетворением Украины, но и в ней есть города и села, в которых живут древняя история, богатое культурное наследие и сам дух украинской земли", - написал Андрей Стрихарский.

Он также заверил, что приложит все усилия, чтобы поддержать позитивные изменения, которые происходят в общине Корсунь-Шевченковского, а также поддержит инициативы людей, направленные на развитие города и улучшение благосостояния его жителей.

"Десятки встреч с избирателями сегодня вселили в меня уверенность в светлое будущее, которое ожидает этот славный город", - добавил нардеп.

Есть места в Украине, которые посещаешь с большим удовольствием и потом ожидаешь новой встречи. Черкасщина сама по себе является сердцем...

Posted by Андрей Стрихарский on Saturday, September 11, 2021

"Искренне желаю всем жителям Корсунь-Шевченковского семейного уюта, благополучия, крепкого здоровья! Пусть Господь оберегает наши семьи! Пусть сбываются светлые мечты, реализуются добрые планы! Пусть цветет наш город в успехах своих жителей, в радостных улыбках детей", - резюмировал Стрихарский.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что в Украине занялись разработкой законопроекта по реформе сферы захоронения.

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Черкасская область Андрей Стрихарский
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