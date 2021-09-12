Стріхарський: Черкащина є серцем і уособленням України

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський відвідав Корсунь-Шевченківський на День міста. За його словами, уся Черкаська область є серцем і уособленням України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Стріхарського у Facebook .

"Є місця в Україні, які відвідуєш з великим задоволенням і потім очікуєш нової зустрічі. Черкащина сама по собі є серцем і уособленням України, але і в ній є міста та села, в яких живуть прадавня історія, багата культурна спадщина і сам дух української землі", - написав Андрій Стріхарський.

Він також запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб підтримати позитивні зміни, які відбуваються в громаді Корсунь-Шевченківського, а також підтримає ініціативи людей, спрямовані на розвиток міста і покращення добробуту його мешканців.

"Десятки зустрічей з виборцями сьогодні вселили в мене впевненість у світле майбутнє, яке очікує це славне місто", - додав нардеп.

Є місця в Україні, які відвідуєш з великим задоволенням і потім очікуєш нової зустрічі. Черкащина сама по собі є серцем... Posted by Андрій Стріхарський on Saturday, September 11, 2021

"Щиро бажаю всім жителям Корсунь-Шевченківського сімейного затишку, благополуччя, міцного здоров'я! Нехай Господь оберігає наші родини! Нехай збуваються світлі мрії, реалізуються добрі плани! Нехай квітує наше місто в успіхах своїх жителів, у радісних посмішках дітей", - резюмував Стріхарський.