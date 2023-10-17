Стрибок споживання. В Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом

"В понеділок, 16 жовтня, максимум споживання зафіксований вдень, об 11:40. Він був на 5,4% вище, ніж у п’ятницю, 13 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють енергетики, 16 жовтня середньодобова температура була на майже на 6 °C нижче, ніж у попередній робочий день, п’ятницю, 13 жовтня (8°C проти 13,9°C).

"Причина (стрибка споживання, - ред.) - співпадіння двох факторів: відчутне похолодання протягом доби та початок робочого тижня", - додали у компанії, зазначивши, що сьогодні імпорт електроенергії здійснюється лише протягом однієї години ввечері з Молдови обсягом 10 МВт·год.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, всю минулу зиму Росія активно била по енергетиці, використовуючи такі атаки як постійну тактику для обстрілів України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв про формування багаторівневого захисту для енергетичних об'єктів.

При цьому на сьогодні складно відобразити реальну картину того, в якому стані перебуває енергетика після ракетних ударів та дронових атак, як і спрогнозувати те, що чекає на Україну в найближчі місяці. Докладніше про можливі сценарії - у матеріалі РБК-Україна.