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Скачок потребления. В Укрэнерго рассказали о ситуации со светом

Фото: какая ситуация со светом в Украине на 17 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На вторник, 17 октября, потребление света в Украине выросло на 5,4% по сравнению с 13 октября. И на то есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"В понедельник, 16 октября, максимум потребления зафиксирован днем в 11:40. Он был на 5,4% выше, чем в пятницу, 13 октября", - говорится в сообщении.

Как объясняют энергетики, 16 октября среднесуточная температура была почти на 6 °C ниже, чем в предыдущий рабочий день, пятницу, 13 октября (8°C против 13,9°C).

"Причина (скачка потребления, - ред.) - совпадение двух факторов: ощутимое похолодание в течение суток и начало рабочей недели", - добавили в компании, отметив, что сегодня импорт электроэнергии осуществляется лишь в течение одного часа вечером из Молдовы объемом 10 МВт·час.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, всю прошлую зиму Россия активно била по энергетике, используя такие атаки как постоянную тактику для обстрелов Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. 

При этом на сегодня сложно отразить реальную картину того, в каком состоянии находится энергетика после ракетных ударов и дроновых атак, как и спрогнозировать то, что ждет Украину в ближайшие месяцы. Подробнее о возможных сценариях - в материале РБК-Украина.

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