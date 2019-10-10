Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в китайском Тяньцзине (Tianjin Open). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во втором раунде украинка обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался около 70 минут.

За выход в полуфинал соревнований Ястремская поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой (WTA 45), которая вышла в четвертьфинал на отказе своей соперницы - хозяйки кортов Чжэн Сайсай (WTA 38).

В начале недели 19-летняя украинка установила личный рекорд, поднявшись на 23 место в мировом рейтинге WTA.

На прошлой неделе Ястремская в паре с Еленой Остапенко вышла в финал турнира в Пекине (China Open), где украинско-латвийская пара в трех сетах проиграла американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс. Даяна также выступала в одиночном разряде China Open, но вылетела во втором круге от 8 ракетки мира Кики Бертенс.

Напомним, Ястремская заявлена на Кубок Кремля. Украинка участвовала на турнире в Москве один раз. В 2017 году она проиграла другой украинке Ольге Савчук на старте отборочного турнира.