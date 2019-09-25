Ястремская выбила вторую ракетку мира на пути в четвертьфинал в Ухане

Вторая ракетка Украина Даяна Ястремская обыграла именитую соперницу Каролину Плишкову в третьем раунде турнира в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка, которая третью неделю подряд обновляет личный рекорд в рейтинге WTA, победила вторую ракетку мира за час и 6 минут, матч завершился со счетом 6:1, 6:4. Для 19-летней украинки это первая победа над соперницей из топ-10 рейтинга.

Плишкова по итогам соревнований в Ухане могла вернуть себе звание первой ракетки мира, выступи она лучше действующего лидера Эшли Барти.

В 1/4 финала украинская теннисистка сыграет против победительницы матча Петра Квитова - Слоан Стивенс.

Ястремская вышла в четвертьфинал турнира вслед за первой ракеткой страны Элиной Свитолиной, которая сегодня обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на турнир Kremlin Cup в столице России, который пройдет с 14 по 20 октября.