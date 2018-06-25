Ястремська встановила новий особистий рекорд в рейтингу WTA

Напередодні українка зупинилася за крок від перемоги на турнірі в Ілклі

Фіналістка змагань ITF в британському Ілклі Даяна Ястремська піднялася відразу на 24 рядки і тепер займає 127 місце Жіночої тенісної асоціації (WTA). Як інформує портал "Великий теніс України", для 18-річної українки це кращий результат в рейтингу за кар'єру.

Зазначається, що колишній особистий рекорд Ястремський - 140 рядок рейтингу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою п'яту сходинку, а ось інша українка Леся Цуренко піднялася на три пункти і тепер 34. У Катерини Козлової 67 рядок (мінус два), а у Катерини Бондаренко - 89 (мінус один).

Нагадаємо, друга ракетка України Сергій Стаховський піднявся у рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) відразу на 31 рядок і наблизився до сотні найсильніших - 109 місце.