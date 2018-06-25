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Ястремська встановила новий особистий рекорд в рейтингу WTA

НовиниСпорт    25.06.2018 - 11:17
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/Ilkleytennis)
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/Ilkleytennis)

Напередодні українка зупинилася за крок від перемоги на турнірі в Ілклі

Фіналістка змагань ITF в британському Ілклі Даяна Ястремська піднялася відразу на 24 рядки і тепер займає 127 місце Жіночої тенісної асоціації (WTA). Як інформує портал "Великий теніс України", для 18-річної українки це кращий результат в рейтингу за кар'єру.

Зазначається, що колишній особистий рекорд Ястремський - 140 рядок рейтингу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою п'яту сходинку, а ось інша українка Леся Цуренко піднялася на три пункти і тепер 34. У Катерини Козлової 67 рядок (мінус два), а у Катерини Бондаренко - 89 (мінус один).

Нагадаємо, друга ракетка України Сергій Стаховський піднявся у рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) відразу на 31 рядок і наблизився до сотні найсильніших - 109 місце. 

Стаховський показав кращий результат в рейтингу ATP у сезоні Удар Світоліної визнаний кращим моментом дня на турнірі в Бірмінгемі
Теги публікації: рейтинг, Теннис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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