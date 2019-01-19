Ястремская уступила Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Украинка смогла забрать у именитой американки лишь три гейма
Украинская теннисистка Даяна Ястремская остановилась в третьем круге на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.
Спорсменка зачехляет ракетку после матча с 23-кратной победительницей турниров Grand Slam американкой Сереной Уильямс. Экс-первая ракетка мира отдала украинке лишь три гейма - 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут.
Серена Уильямс в 15 раз в карьере пробилась в четвертый раунд Australian Open. За право выйти в четвертьфинал она сразится с первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.
Unstoppable.@serenawilliams def. Dayana Yastremska 6-2 6-1 to reach her 1️⃣5️⃣th #AusOpen 4R.#GameSetMatch pic.twitter.com/CCROxx89X3— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019
По итогам турнира Ястремская претендует на попадание в топ-50 рейтинга WTA и новый личный рекорд. На данный момент лучший результат Даяны - 57 место. Отметим, что текущий Australian Open является дебютным для украинки.
“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019
@serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/kbRHcob5Tz
Напомним, действующая чемпионка Australian Open Каролина Возняцки в третьем круге выбыла из соревнований в Мельбурне.