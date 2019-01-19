Ястремская уступила Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Украинка смогла забрать у именитой американки лишь три гейма

Украинская теннисистка Даяна Ястремская остановилась в третьем круге на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Спорсменка зачехляет ракетку после матча с 23-кратной победительницей турниров Grand Slam американкой Сереной Уильямс. Экс-первая ракетка мира отдала украинке лишь три гейма - 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут.

Серена Уильямс в 15 раз в карьере пробилась в четвертый раунд Australian Open. За право выйти в четвертьфинал она сразится с первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

По итогам турнира Ястремская претендует на попадание в топ-50 рейтинга WTA и новый личный рекорд. На данный момент лучший результат Даяны - 57 место. Отметим, что текущий Australian Open является дебютным для украинки.

Напомним, действующая чемпионка Australian Open Каролина Возняцки в третьем круге выбыла из соревнований в Мельбурне.