ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ястремская уступила Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Новости » Спорт    19.01.2019 - 10:30
Ястремская уступила Серене Уильямс в третьем круге Australian Open
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Украинка смогла забрать у именитой американки лишь три гейма

Украинская теннисистка Даяна Ястремская остановилась в третьем круге на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Спорсменка зачехляет ракетку после матча с 23-кратной победительницей турниров Grand Slam американкой Сереной Уильямс. Экс-первая ракетка мира отдала украинке лишь три гейма - 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут. 

Серена Уильямс в 15 раз в карьере пробилась в четвертый раунд Australian Open. За право выйти в четвертьфинал она сразится с первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

По итогам турнира Ястремская претендует на попадание в топ-50 рейтинга WTA и новый личный рекорд. На данный момент лучший результат Даяны - 57 место. Отметим, что текущий Australian Open является дебютным для украинки.

Напомним, действующая чемпионка Australian Open Каролина Возняцки в третьем круге выбыла из соревнований в Мельбурне.

Свитолина на характере пробилась в четвертый раунд Australian Open Матчи с участием Свитолиной и Ястремской откроют игровой день Australian Open
Новости Украины ТенниссоревнованияAustralian OpenСерена Уильямс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь