Ястремська поступилася Серені Вільямс в третьому колі Australian Open

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Українка змогла забрати у іменитої американки лише три гейми

Українська тенісистка Даяна Ястремська зупинилася в третьому колі на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Спорсменка зачехляє ракетку після матчу з 23-кратної переможницею турнірів Grand Slam американкою Сереною Вільямс. Екс-перша ракетка світу віддала українці лише три гейми - 6:2, 6:1. Тривалість матчу склала 1 годину і 5 хвилин.

Серена Вільямс в 15 раз у кар'єрі пробилася до четвертого раунду Australian Open. За право вийти до чвертьфіналу вона битиметься з першою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії.

За підсумками турніру Ястремська претендує на потрапляння в топ-50 рейтингу WTA і новий особистий рекорд. Наразі кращий результат Даяни - 57 місце. Зазначимо, що поточний Australian Open є дебютним для українки.

Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні.