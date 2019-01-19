Ястремська поступилася Серені Вільямс в третьому колі Australian Open

Українка змогла забрати у іменитої американки лише три гейми
Українська тенісистка Даяна Ястремська зупинилася в третьому колі на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.
Спорсменка зачехляє ракетку після матчу з 23-кратної переможницею турнірів Grand Slam американкою Сереною Вільямс. Екс-перша ракетка світу віддала українці лише три гейми - 6:2, 6:1. Тривалість матчу склала 1 годину і 5 хвилин.
Серена Вільямс в 15 раз у кар'єрі пробилася до четвертого раунду Australian Open. За право вийти до чвертьфіналу вона битиметься з першою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії.
Unstoppable.@serenawilliams def. Dayana Yastremska 6-2 6-1 to reach her 1️⃣5️⃣th #AusOpen 4R.#GameSetMatch pic.twitter.com/CCROxx89X3— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019
За підсумками турніру Ястремська претендує на потрапляння в топ-50 рейтингу WTA і новий особистий рекорд. Наразі кращий результат Даяни - 57 місце. Зазначимо, що поточний Australian Open є дебютним для українки.
“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019
@serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/kbRHcob5Tz
Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні.