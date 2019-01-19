ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ястремська поступилася Серені Вільямс в третьому колі Australian Open

Новини » Спорт    19.01.2019 - 10:30
Ястремська поступилася Серені Вільямс в третьому колі Australian Open
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Українка змогла забрати у іменитої американки лише три гейми

Українська тенісистка Даяна Ястремська зупинилася в третьому колі на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Спорсменка зачехляє ракетку після матчу з 23-кратної переможницею турнірів Grand Slam американкою Сереною Вільямс. Екс-перша ракетка світу віддала українці лише три гейми - 6:2, 6:1. Тривалість матчу склала 1 годину і 5 хвилин.

Серена Вільямс в 15 раз у кар'єрі пробилася до четвертого раунду Australian Open. За право вийти до чвертьфіналу вона битиметься з першою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії.

За підсумками турніру Ястремська претендує на потрапляння в топ-50 рейтингу WTA і новий особистий рекорд. Наразі кращий результат Даяни - 57 місце. Зазначимо, що поточний Australian Open є дебютним для українки.

Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні

Світоліна на характері пробилася до четвертого раунду Australian Open Матчі за участю Світоліної і Ястремської відкриють ігровий день Australian Open
Новини України ТенниссоревнованияAustralian OpenСерена Уильямс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся