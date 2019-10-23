Ястремская с победы стартовала на дебютном для себя WTA Elite Trophy

В очной встрече украинки с Бертенс определится, кто из них выйдет из группы
Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы дебютировала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy, который проходит в китайском Чжухае. Об этом сообщается на сайте соревнований.
В своем стартовом матче на турнире вторая ракетка Украины обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
In her debut at #WTAElitetrophy, D.Yastremska defeated D.Vekic and collected her first singles win at #Zhuhai .— WTA Elite Trophy (@WTAEliteTrophy) October 23, 2019
Congrats! @WTA #WETZ19 pic.twitter.com/4L6hEmTaQE
Накануне Векич проиграла голландке Кики Бертенс. Таким образом, хорватка лишилась шансов на выход в полуфинал соревнований. Ястремская и Бертенс в очной встрече определят, кто из них выйдет из группы "Азалия". Встреча состоится 24 октября не ранее 14:00.
Турнир в Чжухае завершится 27 октября. В прошлом году чемпионкой Elite Trophy стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.
Интересно, что 19-летняя украинка стала самой молодой участницей WTA Elite Trophy в истории.
Напомним, Свитолина выступит на WTA Finals в Шэньчжэне. Украинка является действующей чемпионкой данного турнира.