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Ястремская с победы стартовала на дебютном для себя WTA Elite Trophy

Новости » Спорт    23.10.2019 - 16:56
Ястремская с победы стартовала на дебютном для себя WTA Elite Trophy
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

В очной встрече украинки с Бертенс определится, кто из них выйдет из группы

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы дебютировала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy, который проходит в китайском Чжухае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В своем стартовом матче на турнире вторая ракетка Украины обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Накануне Векич проиграла голландке Кики Бертенс. Таким образом, хорватка лишилась шансов на выход в полуфинал соревнований. Ястремская и Бертенс в очной встрече определят, кто из них выйдет из группы "Азалия". Встреча состоится 24 октября не ранее 14:00.

Турнир в Чжухае завершится 27 октября. В прошлом году чемпионкой Elite Trophy стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Интересно, что 19-летняя украинка стала самой молодой участницей WTA Elite Trophy в истории.

Напомним, Свитолина выступит на WTA Finals в Шэньчжэне. Украинка является действующей чемпионкой данного турнира.

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