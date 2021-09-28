Ястремская победила на старте теннисного турнира в Чикаго

Ястремская вышла во второй раунд турнира WTA-500 "Chicago Fall Tennis Classic", который проходит в Чикаго.

На турнире в Чикаго она обыграла француженку Ализе Корне - 7:5, 6:1.

Для Ястремской победа над 65-й ракеткой мира Корне стала наиболее высокорейтинговой с сентября 2020 года. Это четвертый матч, который Даяна выиграла после восстановления выступлений (три предыдущих победы были над теннисистками, которые в топ-100 рейтинга не входили).

Во втором раунде соперницей Ястремской станет седьмая сеяная Элизе Мертенс (WTA 18) из Бельгии. Ястремская не обыгрывала соперниц из топ-20 рейтинга с февраля 2020 года.