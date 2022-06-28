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Ястремская первой из украинок покинула Уимблдон-2022

Фото: Даяна Ястремская (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Свои выступления на Уимблдонском турнире в этом году завершила Даяна Ястремская. Украинка прекратила выступления после первого круга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Богдан – Ястремская – 2:0 (6:2, 6:2)

22-летняя теннисистка фактически без шансов уступила опытной Ане Богдан. Румынка справилась с сопротивлением Ястремской за минимально возможные два сета.

Украинка провалила дебют (0:4) и уже не смогла вернуться в игру в первой партии. Даже немного сократив отрыв (2:5), Ястремская без боя сдалась в следующем – 0:40.

Чуть больше борьбы вышло во втором сете. Соперницы уверенно брали свои подачи и уступали на чужих. Но при счете 2:2 Богдан оформила первый брейк-пойнт, а затем взяла и следующую подачу от Ястремской с яростным сопротивлением украинки (7 раз счет был равным).

Отойти от такого удара украинская теннисистка уже не смогла и проиграла второй сет. Итоговая статистика ярко доказывает, что поражение Ястремской было неотвратимым – 6 двойных и 34 непринужденных ошибок в двух партиях лишили всех шансов на победу.

К слову, украинка Костюк волевой победой над британкой Суон получила место в 1/32 финала Уимблдона.

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