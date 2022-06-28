Ястремська першою з українок покинула Вімблдон-2022
Свої виступи на ВІмблдонському турнірі цьогоріч завершила Даяна Ястремська. Українка припинила виступи після першого кола.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Вімблдон-2022, жінки, 1/64 фіналу
Богдан – Ястремська – 2:0 (6:2, 6:2)
22-річна тенісистка фактично без шансів поступилася досвідченій Ані Богдан. Румунка впоралася з опором Ястремської за мінімально можливі два сети.
Українка провалила дебют (0:4) та вже не змогла повернутися до гри в першій партії. Навіть трохи скоротивши відрив (2:5), Ястремська без бою здалася у наступному – 0:40.
Трохи більше боротьби вийшло в другому сеті. Суперниці впевнено брали свої подачі та поступалися на чужих. Та за рахунку 2:2 Богдан оформила перший брейк-пойнт, а потім взяла й наступну подачу від Ястремської із шаленим опором українки (7 разів рахунок був рівним).
Відійти від такого удару українська тенісистка вже не змогла та програла і другий сет. Підсумкова статистика яскраво доводить, що поразка Ястремської була невідворотною – 6 подвійних і 34 невимушених помилок за дві партії позбавили всіх шансів на перемогу.
До слова, українка Костюк вольовою перемогою над британкою Свон здобула місце в 1/32 фіналу Вімблдона.
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