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Ястремська в парі з росіянкою вийшла в півфінал турніру в Хобарті

Новини » Спорт    09.01.2019 - 14:44
Ястремська в парі з росіянкою вийшла в півфінал турніру в Хобарті
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/HobartTennis)

Тенісистки вибили зі змагань других сіяних

Українська тенісистка Даяна Ястремська в парі з росіянкою Анастасією Потаповою
вийшли в півфінал парного розряду на турнірі в австралійському Хобарті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Дует в чвертьфіналі обіграв других сіяних турніру румунок Ірину-Камелію Біжу і Міхаелу Бузарнеску з рахунком 6:4, 7:6 (7:3). Тенісистки провели на корті 1 година 30 хвилин.

У півфіналі Потапова і Ястремська зіграють проти бельгійки Кірстен Фліпкенс і шведки Юхан Ларссон. Турнір в Хобарті завершиться 12 січня.

Раніше сьогодні Даяна Ястремська оформила путівку до чвертьфіналу в одиночному розряді.

Нагадаємо, минулого року Ястремська виграла свій перший турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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