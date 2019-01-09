Ястремська в парі з росіянкою вийшла в півфінал турніру в Хобарті

Тенісистки вибили зі змагань других сіяних
Українська тенісистка Даяна Ястремська в парі з росіянкою Анастасією Потаповою
вийшли в півфінал парного розряду на турнірі в австралійському Хобарті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.
Дует в чвертьфіналі обіграв других сіяних турніру румунок Ірину-Камелію Біжу і Міхаелу Бузарнеску з рахунком 6:4, 7:6 (7:3). Тенісистки провели на корті 1 година 30 хвилин.
У півфіналі Потапова і Ястремська зіграють проти бельгійки Кірстен Фліпкенс і шведки Юхан Ларссон. Турнір в Хобарті завершиться 12 січня.
Раніше сьогодні Даяна Ястремська оформила путівку до чвертьфіналу в одиночному розряді.
Нагадаємо, минулого року Ястремська виграла свій перший турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA).