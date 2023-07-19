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Ястремська здолала перший раунд турніру в Італії

Фото: Даяна Ястремська вийшла в 1/8 фіналу на Апеннінах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська стартувала з перемоги на ґрунті італійського Палермо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Palermo Ladies Open, 1/16 фіналу

Рістіч – Ястремська – 0:2 (4:6, 2:6)

Одеситка класно розпочала матч проти хорватки Рістіч. Із двома брейками вона швидко впевнено повела (3:0) та здобула стратегічну перевагу. Щоправда, балканка спробувала повернутися до гри з набраним на подачі українки очком.

Утім, надалі Ястремська повністю зосередилася на власних подачах. Цей підхід виявився успішним. Завершити сет вона могла ще в дев'ятому геймі, та тоді Рістіч відіграла сет-пойнт суперниці на власній подачі. Зрештою, українська тенісистка закрила партію за 49 хвилин.

Другий сет виявився ще коротшим. Стартували опонентки з обміну брейками. Та далі на корті домінувала Ястремська. 23-річна українка згодом ще двічі здобула очки на подачах Рістіч. Останній брейк припав на восьмий гейм, який і дозволив завоювати путівку в наступний раунд.

У рамках 1/8 фіналу Ястремська зустрінеться з господаркою змагань Ясміне Паоліні. П'ята сіяна на турнірі італійка в першому колі здолала нідерландку Рус. Матч запланований на 20 липня.

До слова, раніше Світоліна повернула статус першої ракетки України після півфіналу на Вімблдоні-2023.

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Даяна ЯстремськаТеннис