Ястремская одолела первый раунд турнира в Италии

Palermo Ladies Open, 1/16 финала

Ристич – Ястремская – 0:2 (4:6, 2:6)

Одесситка классно начала матч против хорватки Ристич. С двумя брейками она быстро уверенно повела (3:0) и получила стратегическое преимущество. Правда, балканка попыталась вернуться в игру с набранным на подаче украинки очком.

Впрочем, в дальнейшем Ястремская полностью сосредоточилась на своих подачах. Этот подход оказался успешным. Завершить сет она могла еще в девятом гейме, но тогда Ристич отыграла сет-пойнт соперницы на собственной подаче. В конце концов, украинская теннисистка закрыла партию за 49 минут.

Второй сет оказался еще короче. Стартовали оппонентки с обмена брейками. Но дальше на корте доминировала Ястремская. 23-летняя украинка впоследствии еще дважды завоевала очки на подачах Ристич. Последний брейк выпал на восьмой гейм, который и позволил завоевать путевку в следующий раунд.

В рамках 1/8 финала Ястремская встретится с хозяйкой соревнований Ясмине Паолини. Пятая сеянная на турнире итальянка в первом круге одолела нидерландку Рус. Матч запланирован на 20 июля.