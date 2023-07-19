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Ястремская одолела первый раунд турнира в Италии

Фото: Даяна Ястремская вышла в 1/8 финала на Апеннинах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала с победы на почве итальянского Палермо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Palermo Ladies Open, 1/16 финала

Ристич – Ястремская – 0:2 (4:6, 2:6)

Одесситка классно начала матч против хорватки Ристич. С двумя брейками она быстро уверенно повела (3:0) и получила стратегическое преимущество. Правда, балканка попыталась вернуться в игру с набранным на подаче украинки очком.

Впрочем, в дальнейшем Ястремская полностью сосредоточилась на своих подачах. Этот подход оказался успешным. Завершить сет она могла еще в девятом гейме, но тогда Ристич отыграла сет-пойнт соперницы на собственной подаче. В конце концов, украинская теннисистка закрыла партию за 49 минут.

Второй сет оказался еще короче. Стартовали оппонентки с обмена брейками. Но дальше на корте доминировала Ястремская. 23-летняя украинка впоследствии еще дважды завоевала очки на подачах Ристич. Последний брейк выпал на восьмой гейм, который и позволил завоевать путевку в следующий раунд.

В рамках 1/8 финала Ястремская встретится с хозяйкой соревнований Ясмине Паолини. Пятая сеянная на турнире итальянка в первом круге одолела нидерландку Рус. Матч запланирован на 20 июля.

К слову, ранее Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после полуфинала Уимблдона-2023.

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Даяна ЯстремскаяТеннис