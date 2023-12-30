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Ястремська здолала іншу українку на шляху в основний раунд турніру в Австралії

Брісбен, Субота 30 грудня 2023 10:25
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Ястремська здолала іншу українку на шляху в основний раунд турніру в Австралії Фото: Даяна Ястремська пробилася в перший основний раунд престижного турніру (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська у фіналі кваліфікації Brisbane International перемогла співвітчизницю Юлію Стародубцеву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Brisbane International, кваліфікація, фінал

Ястремська – Стародубцева – 2:0 (6:3, 6:3)

Тенісистки-однолітки волею жеребу зійшлися на корті в боротьбі за єдину путівку до основи змагань. Долю зустрічі вдалося вирішити в двох сетах. Матч тривав 87 хвилин.

Розпочали опонентки з обміну брейками. Та далі титулованіша Ястремська ще тричі поспіль взяла подачу співвітчизниці та повела 5:1. Стародубцева намагалася чинити опір. Організувала брейк, нарешті взяла пункт на своїй подачі, але таки віддала партію.

У дебюті другого сету запахло реваншем. Стародубцева потужно розпочала та з нелегко взятим очком на чужій подачі повела 3:0. Утім, радість українки виявилася передчасною. Ястремська виграла 6 геймів поспіль, зокрема три брейки, та з третьої спроби реалізувала матч-пойнт.

Отже, переможниця приєдналася до Марти Костюк і Ангеліни Калініної в основній сітці Брісбена. Призовий фонд турніру в столиці австралійського штату Квінсленд склав понад 1,7 млн доларів. Суперниця Ястремської в 1/32 фіналу визначиться згодом.

До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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