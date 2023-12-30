Ястремская одолела другую украинку по пути в основной раунд турнира в Австралии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в финале квалификации Brisbane International победила соотечественницу Юлию Стародубцеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Brisbane International, квалификация, финал
Ястремская – Стародубцева – 2:0 (6:3, 6:3)
Теннисистки-сверстницы волей жребия сошлись на корте в борьбе за единственную путевку в основу соревнований. Судьбу встречи удалось решить в двух сетах. Матч продолжался 87 минут.
Начали оппонентки с обмена брейками. Но дальше титулованная Ястремская еще трижды подряд взяла подачу соотечественницы и повела 5:1. Стародубцева пыталась сопротивляться. Организовала брейк, наконец взяла пункт на своей подаче, но отдала партию.
В дебюте второго сета запахло реваншем. Стародубцева мощно начала и с нелегко взятым очком на чужой подаче повела 3:0. Впрочем, радость украинки оказалась преждевременной. Ястремская выиграла 6 геймов подряд, в том числе три брейка, и с третьей попытки реализовала матч-пойнт.
Итак, победительница присоединилась к Марте Костюк и Ангелине Калининой в основной сетке Брисбена. Призовой фонд турнира в столице австралийского штата Квинсленд составил более 1,7 млн. долларов. Соперница Ястремской в 1/32 финала определится со временем.
К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы, воскресенья и понедельника.
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