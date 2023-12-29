"Стара Фірма", нове дербі для Зінченка, Зимова класика НХЛ: анонс вихідних у спорті

Головне протистояння Британії, захисна футбольна битва в Турині, візит "Маямі Гіт" до Солт-Лейк-Сіті, нова зустріч старих лондонських знайомих і елітний хокей під відкритим небом відбудуться в прийдешній вікенд.

"Селтік" – "Рейнджерс"

30 грудня, 14:30, Глазго, "Селтік Парк", телетрансляція на Setanta Sports+

Уперше за тривалий час Дербі Старої Фірми набуло турнірного значення. Найпринциповіше протистояння Шотландії стане передноворічним видовищем передусім для нейтральних фанатів. "Селтік" у лідерах чемпіонату (48 очок), але відставання "Рейнджерс" на 5 пунктів пояснюється двома матчами в запасі. Отже, перемога вкрай необхідна обом грандам. Хоча "кельти" – фаворит.

"Ювентус" – "Рома"

30 грудня, 21:45, Турин, "Альянц Стедіум", трансляція на MEGOGO

Адепти захисного футболу перетнуться в П'ємонті. У гості до Массіміліано Аллегрі завітала "Рома" Жозе Моурінью. І туринці, і римляни грають від оборони, але не полишають амбіцій на високі місця. Більше того, "Юве" досі в боротьбі за Скудетто. Тож для збереження тиску на міланський "Інтер" господарі повинні перемагати. Та "вовки" отримали емоційний підйом від перемоги над "Наполі".

Фото: Багато голів у Турині чекати не слід (juventus.com)

"Юта" – "Маямі"

31 грудня, 00:00, Солт-Лейк-Сіті, "Дельта Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Флоридці в переддень нового року гостюватимуть у штаті Юта. Тамтешній клуб із усіх сил намагається застрибнути до вагона плей-офф. Фактично "джазмени" на відстані двох перемог від десятої сходинки Західної конференції. Тож кілька вдалих поєдинків поспіль зроблять "Юту" реальним претендентом на продовження боротьби після регулярки. Натомість "Маямі" – серед лідерів на Сході.

"Фулхем" – "Арсенал"

31 грудня, 16:00, Лондон, "Крейвен Коттедж", трансляція на Setanta Sports

"Каноніри" вдруге за тиждень зіграють проти іншої лондонської команди. Після несподіваного фіаско вдома проти "Вест Хема" (0:2) команда Мікеля Артети спробує реабілітуватися з "Фулхемом". Суперник вчасний – "коттеджери" програли тричі поспіль після розгрому того ж "Вест Хема" (5:0) та опустилися на 15-те місце. Олександру Зінченку та компанії пора надолужити втрачене в грудні.

Фото: Влітку команди завершили поєдинок бойовою нічиєю 2:2 (premierleague.com)

"Сіетл" – "Вегас"

1 січня, 22:00, Сіетл, T-Mobile Park, трансляція на app.setantasports.com

Раз на рік Національна хокейна ліга проводить поєдинок на відкритому повітрі. У перший день 2024-го на 48-тисячній бейсбольній арені в Сіетлі зійдуться наймолодша команда ліги та чинний володар Кубка Стенлі. У нинішньому сезоні "Кракен" і "Голден Найтс" зіграли матч у Неваді, де гору взяли господарі (4:1). "Сіетл" досі за межами зони плей-офф, тож повинен зробити перемоги регулярними.