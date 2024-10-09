UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Ястремська закрила сезон з загадковим поясненням

Фото: Даяна Ястремська (instagram.com/dayana_yastremskay)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України Даяна Ястремськ оголосила про дострокове завершення сезону-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки.

За словами одеситки, причиною такого рішення стали "проблеми зі здоров'ям та деякі інші речі". Будь-якої конкретики вона не додала.

Останнім виступом тенісистки у сезоні став турнір WTA 1000 в китайському Ухані, де вона вилетіла у першому колі від "нейтральної" Еріки Андрєєвої. Перед цим українка видала серію з шести поразок поспіль. Останній раз вона завершила поєдинок на свою користь ще на Олімпіаді в Парижі.

Станом на 7 жовтня українка перебуває на 36-ій сходинці у світовому рейтингу. Поточний рік вона почала 106-ю ракеткою світу.

Як грала Ястремська у 2024 році

Взяла участь у 20 турнірах різного рівня, зокрема в усіх чотирьох змаганнях серії Великого шолому. Також представляла Україну на Олімпійських іграх.

Найбільше досягнення в сезоні – півфінал Australian Open. За крок до вирішального матчу українка поступилася Чжен Ціньвень з Китаю.

На Ролан Гаррос Ястремська програла у третьому раунді американці Корі Гауфф. На Вімблдоні – на тому ж етапі – Донні Векіч з Хорватії. US Open завершила вже після першого кола, не зумівши здолати німкеню Юле Німаєр. На Олімпіаді дійшла до третього раунду, де її зупинила Каміла Осоріо з Колумбії.

Раніше Костюк без виходу на корт опинилась у наступному колі китайського "тисячника".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна ЯстремськаТеніс