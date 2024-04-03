Ястремська зачохлила ракетку на Charleston Open

Charleston Open, 2-й раунд, жінки

Лінетт – Ястремська – 2:1 (0:6, 6:4, 6:3)

Старт зустрічі не віщував біди для українки. Вона розкішно розпочала матч, закривши перший сет за 27 хвилин. Ястремська не віддала польській тенісистці жодного та домінантно повісила "бублик".

А ось друга партія вийшла конкурентнішою. Лінетт краще стартував, повівши 2:0 з брейком. Утім, вітчизняна тенісистка зуміла швидко відповісти зворотним. У восьмому геймі полька ще раз набрала пункт на подачі Ястремської та подавала на сет.

Однак, українка знову відповіла взаємністю і скоротила відставання до мінімуму (4:5). Та належного розвитку цей локальний успіх не отримав. Лінетт оформила третій брейк і з першої спроби реалізувала сетбол, перевівши поєдинок у третю партію.

У вирішальному сеті суперниці йшли нога в ногу. Визначальним став шостий гейм, коли Лінетт трохи несподівано взяла подачу Ястремської. Цієї стратегічної переваги польській тенісистці вистачило для підсумкової перемоги. Далі вона зустрінеться з Джессікою Пегулою зі США.